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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine Türkiye'den kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar’ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum" açıklamasında bulundu.

Giriş: 30.03.2023 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine Türkiye'den kınama
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü kesilip, slogan atılmasına tepki göstererek, "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları, Kıbrıs Türk devletinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BU PROVOKASYONU KINIYORUM

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da İngiltere'de Tatar'a saldırı girişimine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum" ifadelerini kullandı.

GİRİŞİ ENGELLENMEK İSTENMİŞTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, dün Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmişti.

Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapatmıştı.

Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtılmıştı.

Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girmiş ve programa katılmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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