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        Haberler Dünya Son dakika: Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi | Dış Haberler

        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi

        İsveçli Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivist, İsrail'den sınırdışı edilerek Fransız uçağına bindirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:29
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        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
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        İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivistin bir Fransız uçağı aracılığıyla İsrail'den sınırdışı edildiğini bildirdi.

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        Dışişleri Bakanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda Thunberg'in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Fransa'ya doğru yola çıktığını belirtti.

        "Madleen" gemisindeki 5 Fransız aktivist ise İsrail mahkemesinde yargılanacak.

        Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi.

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        Aktivistler Gazze'de devam eden savaşı ve insani krizi protesto ediyor. İsrail ise yardım gemilerinin Gazze'ye yönelik deniz ablukasını ihlal ettiğini söyleyerek tüm girişimleri engelliyor.

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