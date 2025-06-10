İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivistin bir Fransız uçağı aracılığıyla İsrail'den sınırdışı edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti Haberi Görüntüle

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Dışişleri Bakanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda Thunberg'in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Fransa'ya doğru yola çıktığını belirtti.

"Madleen" gemisindeki 5 Fransız aktivist ise İsrail mahkemesinde yargılanacak.

Thunberg, savaştan zarar gören Gazze'deki insanlara yardım götüren Madleen adlı teknede bulunan 12 yolcudan biriydi.

Aktivistler Gazze'de devam eden savaşı ve insani krizi protesto ediyor. İsrail ise yardım gemilerinin Gazze'ye yönelik deniz ablukasını ihlal ettiğini söyleyerek tüm girişimleri engelliyor.