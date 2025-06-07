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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

        Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde merkez üssü Gökçeada'ya 130 kilometre mesafede 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:18
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        Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
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        Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 15.46’da merkez üssü Yunanistan olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine 130.85 kilometre uzaklıkta 7 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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