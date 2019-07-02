Transferdeki sessizliğini üst üste açıkladığı üç transferle birden bozan Galatasaray, iki yıldızı daha resmen duyurdu. Geçen günlerde Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu kez bonservisleri ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladığını KAP'a bildirdi.

Son olarak Toulouse'da forma giyen Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a duyuran Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti



2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

JIMMY DURMAZ: FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak. Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu’nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!” dedi.

ŞENER İLE İKİ YIL

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı ise 2 sezonluğuna kadrosuna katan Galatasaray, tecrübeli futbolcuya ilk yıl için 6 milyon TL, ikinci yıl için ise 7 milyon TL sabit maaş ödeyecek.

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Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a transferini 26 Mart 2019 tarihinde duyurmuştu!