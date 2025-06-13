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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika FETÖ operasyon: FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı. Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:47
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        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        10.5 YIL HAPİS CEZASI VARDI

        AA'daki habere göre bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

        Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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        #FETÖ
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