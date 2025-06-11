Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesi sonrası, eşi Nurcan Zeyrek, "Bayram sabahı nasıl da mutluyduk, nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektini kalbim" paylaşımı yaptı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği belirlenen Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet S.'nin Başkan Zeyrek'in yaşadığı sitede bakım ve güvenlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.

ARIZALAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundaki ön tespitlerde makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Bayram sabahı nasıl da mutluyduk, nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektini kalbim" paylaşımı yaptı.