Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler Tolgay Arslan'la yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre Tolgay'la Hannover 96'nın dışında Galatasaray da ilgileniyor...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"