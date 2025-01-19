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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eslem'in ölümünde müfettiş görevlendirildi | Son dakika haberleri

        Eslem'in ölümünde müfettiş görevlendirildi

        Bakan Yerlikaya, Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem'in köpek saldırısı sonucu ölmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:29
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        Eslem'in ölümünde müfettiş görevlendirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında ölümüne ilişkin, "Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" dedi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

        Eslem Teker paylaşımı
        Eslem Teker paylaşımı
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