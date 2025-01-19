Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması

        Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eslem Teker paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker hakkında açıklamada bulundu.

        Bakan Yumaklı şunları kaydetti: "Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

        Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

        Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

        Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

        BÖLGEDEKİ SOKAK KÖPEKLERİ TOPLANIYOR

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ölümü sonrası, bölgedeki sokak köpekleri toplanıp, barınağa götürülüyor.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

        "BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI"

        Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.

        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #eslem teker
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Habertürk Anasayfa