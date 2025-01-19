Bakan Yumaklı'dan Eslem Teker açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı şunları kaydetti: "Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

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Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

BÖLGEDEKİ SOKAK KÖPEKLERİ TOPLANIYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ölümü sonrası, bölgedeki sokak köpekleri toplanıp, barınağa götürülüyor.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü. "BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI" Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi. Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi! Haberi Görüntüle