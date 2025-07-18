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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi

        Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi

        Sivas'ta ailesi ile birlikte trafik kazası geçiren ve tedavi altına alınan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:25
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        Eski Bitlis Valisi yaşamını yitirdi
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde meydana geldi. Eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı. Erol Karaömeroğlu ile yanındaki eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer aracın sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erol Karaömeroğlu, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Geçirdiği trafik kazası sonrası ilimizde tedavisi devam eden dönem arkadaşım, kardeşim Erol Karaömeroğlu'nu maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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