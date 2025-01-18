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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor FK - T. Bandırmaspor: 2-0 - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK - T. Bandırmaspor: 2-0

        1. Lig 20. haftasında 4 haftadır galip gelemeyen iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Erzurumspor FK oldu. Bandırmaspor'dan Mulumba'nın 64. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 81'de Mustafa Yumlu, 86'da Furkan Özhan attı. Konuk ekip, 90+12. dakikada Paulinho'yla bir penaltıdan yararlanamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:07
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        Erzurumspor 4 hafta sonra kazandı!
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        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

        Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih Sarıkaya), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan), Giorbelıdze, Roshı, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert)

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Sitoe, Paixao (Dk. 74 Araujo), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 78 Diniyev), Berişbek (Dk. 74 Louzif), Mulumba, Faruk Can Genç

        Goller: Dk. 81 Mustafa Yumlu, Dk. 86 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Kırmızı Kart: Dk. 64 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 38 Giorbelidze, Dk. 63 Koray Kılınç, Dk. 82 Mustafa Yumlu, Dk. 90+7 Özgür Sert (Erzurumspor FK)

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

        Erzurumspor FK kalecisi Ataberk Dadakdeniz, 90+13'te Teksüt Bandırmaspor oyuncusu Paulo Rafael Pereira Araujo'nun kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

        Müsabaka esnasında saha kenarındaki reklam panolarında, "Soykırıma Hayır! Özgür Filistin'in yanındayız" ifadesine yer verildi.

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