Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'la ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan için Fenerbahçe 20 milyon euro bile teklif etse vermeyeceğim" dedi.

TRANSFER İDDİALARINA KUPALI YANIT

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Öte yandan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekibin 2021-2022 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda kazandığı kupayla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sadece Uğurcan’la sınırlı kalmadı. Eşi Kübra Çakır da sosyal medya hesabından çocukları Kuzey ve Elis ile birlikte yer aldıkları, üzerlerinde Trabzonspor forması bulunan bir aile fotoğrafını yayımladı.