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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 32'inci İstişare Kampı'nda Terörsüz Türkiye mesajları üzerine, eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. Emine Erdoğan, kürsüden inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Sosyal medyada gündem olan kare, AK Parti'nin X hesabında da kalp emojisi ile paylaşıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:12
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        Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Erdoğan’ın, "terörsüz Türkiye" mesajları ve şehitlerle ilgili açıklamaları üzerine eşi Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşmasında duygusal anlar yaşandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği terörsüz Türkiye mesajları ve şehitler ile ilgili sözleri sırasında Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        AK Parti’nin paylaşımı

        Sosyal medyada çokça paylaşılan kareler AK Parti’nin X hesabında da yer aldı. Kal emojisi ile paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan etiketlendi.

        Salondaki duygu yoğunluğu kameralara da yansıdı. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a yönelerek sarıldı. O anlar salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

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