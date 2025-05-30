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        Haberler Spor Transfer Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!

        Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:25
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        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
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        Boşnak golcü Edin Dzeko, formasını giydiği Fenerbahçe'ye veda etti.

        İşte Dzeko'nun veda mesajı:

        "Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

        Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

        Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.

        Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

        Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

        Yaşa Fenerbahçe!"

        FENERBAHÇE'DEN VEDA PAYLAŞIMI

        Fenerbahçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli isme veda etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kaptanlık pazubandını takar. Edin Dzeko ise her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabildiği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, kalbimizde daima yerin olacak." ifadelerine yer verildi.

        99 MAÇTA 64 GOLE KATKI!

        Edin Dzeko, 2023 yazında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 99 resmi maça çıkarken, 46 gol atıp 18 de asist yaparak 64 gole doğrudan katkıda bulundu.

        39 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, Süper Lig'de ise 2 sezon boyunca 71 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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