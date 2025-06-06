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        Haberler Gündem Son dakika haber! Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı - Güncel haberler

        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.06.2025 - 21:35 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:01
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        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

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        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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