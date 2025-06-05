Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi.Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

Yangın, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 564’üncü Sokakta bulunan 13 katlı apartmanda çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi. Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1’i bebek 38 kişi binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 1’i bebek 23 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan 4 kişi yaşamını yitirdi.

"Çok yoğun bir duman olduğunu görgü tanıkları ifade ettiler. Bizim personelimiz de aynı şeyi söylediler. Ben sizlerle ilk bilgileri, bulguları paylaşacağım. Şu anda binadan 17 yaralı çıkarıldı. Bunlar hastanelerimize nakledildiler. Hastanelerimizde bunlara müdahale edildi. Ancak şu ana kadar hastaneye intikal eden yaralılardan maalesef 2'si çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisini aldım. Diğer hastalarımızın durumu genel itibarıyla iyi ama onlar da yakın bir şekilde takip ediliyorlar. Şu anda bina bütünüyle tahliye edildi, 2-3 sefer kontrol edildi. İçeride bir canlı ya da cansız insan bulunmadığı şeklinde itfaiye daire başkanlığının bana verdiği bilgi var."

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18.30 civarında Rojava Sitesi'nde yangın çıktığını belirterek, yangına en başta itfaiye ve AFAD teşkilatının müdahale ettiğini söyledi.

Yangında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Zorluoğlu, "Tabii meselenin hem idari boyutuyla hem de Sayın Başsavcımız da burada adli boyutuyla soruşturulacağını ve herhangi bir ihmal varsa bu ihmalin de sorumluları tarafından bu ihmalin hesabının verileceğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaralıları ziyaret ettiği hastanede 1 çocuğun da hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı 4'e yükseldi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." dedi.