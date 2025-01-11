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        Haberler Gündem Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı | Son dakika haberleri

        Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:38
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        Dışişleri Bakan Yardımcılığına yeni atama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığına Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.

        Ayrıca bakanlıkta; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü'ne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'na Kenan Yılmaz, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Kenan Yılmaz, Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Aylin Sekizkök atandı.

        6 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATAMASI

        Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı. Ayrıca karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı. Yerine ise Mustafa Yerlikaya atandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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