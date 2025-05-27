DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün saat 11.30'da Meclis'te MHP grubunu ziyaret etti.

REKLAM advertisement1

Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer aldı.

Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı.

DEM PARTİ: GÖRÜŞME SON DERECE YAPICIYDI

Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz MHP ile görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Fethi Yıldız ve Celal Adan’dan oluşan MHP heyetiyle yapılan görüşme 40 dakika sürdü" denildi.

"Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı kaydedildi.

Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM’de bir araya gelecek." denildi. YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞME DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek. Görüşmede TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer alacak.