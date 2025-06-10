Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu
Danıştay Tetkik Hakimi A.H., bayram tatili için geldiği Mardin'in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Tetkik Hakimi A.H.'nin arkasında not bıraktığı ortaya çıktı
Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.
Olay, 9 Haziran sabahı 08.20 sularında Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
A.H.'nin ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
EŞİNDEN OTEL PERSONELİNE UYARI
Olayla ilişkin edinilen bilgiye göre, Tetkik Hakimi A.H.'nin psikolojik durumundan endişe eden eşinin otel resepsiyonunu arayarak, bilgi verdiği öğrenildi. Yapılan uyarı üzerine otel personeli odaya ulaştığında, A.H.'yi kanlar içerisinde buldu.
NOT BIRAKMIŞ
Tetkik Hakimi A.H.’nin, bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı. A.H.'nin mektubunda; yaşadığı ruhsal bunalımı, mesleki süreci ve intihar kararını daha önce, Balıkesir’deyken aldığına dair ifadeler yer aldı.
Diğer yandan A.H.'nin bir gün önce babasıyla tartışma yaşadığı, tartışmadan dolayı babasına hitaben af dileyen ifadeler içeren not yazdığı da öğrenildi
Söz konusu mektup Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi ve olay intihar olarak değerlendirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik birimleri, olayın ardından kapsamlı bir çalışma başlattı. A.H.’nin kaldığı oteldeki güvenlik kameraları, şehir genelindeki geçiş noktaları, temas kurduğu kişiler ve telefon trafiği detaylı şekilde inceleniyor.