Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından başlattığı diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

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Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık tehdit oluşturduğunu, bölgenin savaşa tahammülü bulunmadığını bildirdi.

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'BİR AN ÖNCE MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMELİ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

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İKİ LİDER DİPLOMASİ KONUSUNDA HEMFİKİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduğunu belirtti.

PEZEŞKİYAN İLE DE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, çatışmaların sona ermesi ve müzakerelere dönülmesi için rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi. REKLAM Görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi" denildi. CUMHURBAŞKANI 24 SAATTE İKİ KEZ TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam da İsrail-İran gündemiyle ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. Bu, iki liderin 24 saat içindeki ikinci telefon görüşmesi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı TRUMP: PUTİN DE BENİM GİBİ SAVAŞIN SONA ERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Diğer yandan, ABD Başkanı Trump, 14 Haziran akşamı Rus lider Putin ile telefonda görüşmüştü. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." ifadesini kullanmıştı. Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.