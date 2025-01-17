Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kongresindeki açıklamaları:

Kayseri imparatorların gözdesidir. Selçuklu'nun şaheseridir. Dulkadiroğulları'nın otadğıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezi, Cumhuriyet'in ticaret ve kültür şehridir. Sanatın da, zanaatın da, ticaretin de, siyasetin de içiçe olduğu başkent karakterini genlerinde yaşatan bir şehirdir.

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"KAYSERİ'DEN BİRLİK ÇIKAR, DEVLET KURUCULARI, DEVLET BAŞKANLARI ÇIKAR"

Kayseri kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun, her köşesine hakim olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur. Burası hoşgörünün, uzlaşmanın, farklı kimliklerle güven içinde yanyana yaşamanın şehridir. Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar.

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"KAYSERİ'Yİ ANLAMAK TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK DEMEKTİR"

Kayseri'yi anlamak Türkiye'yi anlamak demektir. Kökü bin yıllık mazide kökü atide olan Kayseri'den aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz. Ne yaparsak Kayseri ve diğer 80 vilayetimizin huzuru ve esenliği için yapıyoruz.

Kayserili der ki 'kuru söğütten düdük' çıkmaz. Yani mizacı, fıtratı, tabiatı uygun olmayandan beklenen ve arzu edilen neticeyi alamazsın. İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil er kişinin işidir. Bunun da adresi yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

"KOMİKLİK YAPARAK MİLLETİ KENDİNİZE GÜLDÜRMEYİN"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde ciddiyet ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olgunluğu var. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin. Bölgemizde bunca sorun varken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken yâni milletimizin gelecek çeyrek asrı, yarım asrı belirlenirken boş işlerle, malayani işlerle, artık komik projelerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

"'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE NE İŞİ VAR' DEDİLER"

Ülkemizin 911 kilometre sınırı paylaştığı binlerce yıllık tarihi ve beşeri ilişkilerimizin olduğu Suriye'de 8 Aralık itibariyle yeni döneme girildi. Birileri yıllarca bize 'Suriye'den size ne' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dediler. Meclis grup toplantımızda da söyledim, bize getirdikleri eleştirilerin, suçlamaların hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. 'Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var?' demediler. Libya'daki, Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde eleştirilere maruz kaldık.

"TÜRKİYE OLARAK AMACIMIZ SURİYE'DEKİ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SUHULETLE VEYA ZORLA TASFİYE EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR" Açık ve net söylüyorum; muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olma yolunda o milletlerin serdengeçtiliğini tercih etmişlerdir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejimi birkaç gün içinde yerle yeksan oldu. Zalim Esad tasını tarağını toplayıp, arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'de kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebeleri, sivilleri vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini kendisini belirleyeceği yeni yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. "SURİYE'DE BÖLÜCÜ ÖRGÜTLER VARLIK GÖSTERDİĞİ SÜRECE KENDİMİZİ EMNİYETTE HİSSEDEMEYİZ" Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz ve vereceğiz. Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Hem kendi güvenliğimiz hem de komşumuzun toprak bütünlüğü, siyasi egemenliği önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye'de bölücü örgütler varlık gösterdiği sürece kendimizi emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de inşallah bu defa başaramayacaklar. Ülke topraklarının üçte birini, doğal kaynaklarının önemli kısmını işgal altına tutan terör örgütü Suriye için en büyük engeldir. Bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Son kullanım tarihi geçen her yapı gibi bu örgütün çöpe atılması yakındır. Ortadoğu'ya bataklık diyen çapsızları mahçup edecek şekilde bölgemizi medeniyetin merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor. "SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ" Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olması için mücadelemize hız vereceğiz. Önümüzdeki dönem bu doğrultuda çok önemli gelişmeleri birlikte yaşayarak göreceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Muhalefetin ve insanlıktan nasibini almamış bazı ırkçı vandalların ensar muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

"GİZLİ AÇIK PAZARLIĞIMIZ, NİYETİMİZ YOKTUR" Terör belasının defedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Sayın Bahçeli'nin aldığı inisayatifle başlayan çalışmalarda geçtiğimiz hafta kaydadeğer mesafe alındı. Meclis'te mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır; çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık, kilitlendik. Bunun dışında gizli açık pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla inşallah bu hedefimize er veya geç ulaşacağız. Son dönemde artan yalan, çarpıtılmış buram buram provokasyan tüten açıklamaların gayesi mevcut iklimi dinamitlemektir. Haber, açıklama, magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır. "ALLAH'IN İZNİYLE BU TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ" İstismar zeminini kaybedecek olanlar her türlü ahlaksızlığı sergiliyor. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalan ve korku yayanlar çıkarlarını devam ettirmek istiyor. Biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. "YA O SİLAHLAR GÖNÜLLÜ OLARAK BIRAKILACAK YA DA CEBREN BIRAKTIRILACAK" Çağrımıza kulak asmaz, bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bölücü örgütü son militanına kadar yok edecek imkanımız, kararlılığımız mevcuttur.Bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir. Bunu daha önce yaptık. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız, Tendürek'te biz varız, Besler Deresi'nde biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna veya icbar edecek irade ve araçlara da sahibiz. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. "BİZ ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMET ETMENİN, ESER KAZANDIRMANIN DERDİNDEYİZ" Türkiye Yüzyılı'nda ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını bir şekilde göstereceğiz. Biz ülkeye ve millete hizmet etmenin, eser kazandırmanın derdindeyiz. Kayseri'ye 22 yılda güncel rakamlarla 459 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 5 milyar, eğitimde 31 milyar lira, sosyal yardımlarda 55 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 91 milyar, ulaştırmada 71 milyar, tarım ve ormanda 70 milyar, sanayi ve teknolojide 3,5 milyar lira yatırım, enerjide kamu ve özel toplam 98 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte toplam 13 milyar liralık yatırım yaptık.

"KAYSERİ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUYLA TANIŞACAK" Kayseri'ye 3 yeni üniversite kurduk. Bir stadyum ile birlikte 51 adet spor tesisi kazandırdık. 2457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettik. Kayseri Şehir Hastanemiz mayıs 2018'den bu yana vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 23 bin 638 konut projesini başlattık. 3 bin 164 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet bahçemizin ikincisini tamamladık. 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. 12 ayrı karayolu projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri'yi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştıracak Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın çalışmalarına devam ediyoruz. Kayseri doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. "MEVLA YOLUMUZU, BAHTIMIZI AÇIK ETSİN DİYORUM" Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı projesini tamamladık. Bu akşam açılışını gerçekleştirdik. Yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 6 milyona çıkmış oldu. Baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, hidroelektrik santral gibi projelerin yapımına devam ediyoruz. Kayseri'ye yeni bir organize sanayi bölgesi, teknopark, 15 ARGE merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk. İlimizin her bir köşesine doğalgaz arzını sağladık. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla. STK VE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de STK ve iş dünyasıyla buluştu. Burada yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu: Ülkemize ve milletimiz için bütün başarıları tattıran Kayseri'yi ve Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Yakalanan bu ivme hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Dış dengemiz iyileşiyor, depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yalı olacak. Enflasyonla mücadelede belli aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha ciddi neticeler alacağız. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Bundan sonra da altın tepside sunulmayacak. Başardığımız herşeyi önce Allah'ın yardımı sonra da bileğimizin gücü ile başardık. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izniyle zafere ulaşacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum.