Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD verilerine göre, Çanakkale deprem ile sallandı. Merkez üssü Ege Denizi olarak ölçülen sarsıntı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafede gerçekleşti. Bölge halkı ise şiddetli sarsıntının detayları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çanakkale deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği...
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Çanakkale depremi son dakika olarak duyuruldu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı kaydedildi. Şiddetli deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafede yaşandı. Çanakkale deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar.
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ÇANAKKALE AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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ÇANAKKALE DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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