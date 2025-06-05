Çanakkale depremi son dakika olarak duyuruldu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı kaydedildi. Şiddetli deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafede yaşandı. Çanakkale deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar.