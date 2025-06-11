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        Haberler Gündem Çanakkale'de korkutan orman yangını

        Çanakkale'de korkutan orman yangını

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:09
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        Çanakkale'de korkutan orman yangını
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        Lapseki ilçesinin Kirazlıdere mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

        Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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