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        Haberler Gündem Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı

        Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verdiği beyanlardan dolayı Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı

        Giriş: 10.06.2025 - 19:48 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:23
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        Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verdiği beyanlardan dolayı Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada; “suç örgütü kurmak, yönetmek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek”, “mal varlığı değerlerini aklamak”, “vergi usul kanununa muhalefet etmek” suçlarından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, Aktaş’ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

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        Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında bazı beyanlarda bulunduğu, savcılığın da bunun üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Açıklamada, araştırma sonucunda Cafer Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunulduğu anlatıldı. Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Mahiroğlu’nun yurt dışında olduğu belirtilen savcılık açıklamasında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ocak Ayı’nda yapılan ilk operasyonda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesinden sonra yapılan ikinci operasyonun sonucunda Aktaş’ın ifadelerinde adı geçen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmıştı.

        CAFER MAHİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Mahiroğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

        Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.

        35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.

        Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın,

        Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,

        Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var.

        Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum.

        Ne yapılmak istendiğinin farkındayım.

        Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer.

        İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır.

        Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Cafer Mahiroğlu
        #haberle
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