Bursa'da peş peşe deprem! 1 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğunu açıkladı. Bursa deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında detaylar 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…
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Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi’nde deprem oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...
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BURSA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 12.57'de Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 10,14 kilometre derinde kaydedildi.
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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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