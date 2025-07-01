Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi’nde deprem oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...