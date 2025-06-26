Bursa'da korkutan fabrika yangını!

İlçenin Yenidere Mahallesinde bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine belediye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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