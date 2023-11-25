Bu yıl kasım ayına kadar ülke genelinde 2 bin 498 orman yangını çıktı ve 15 bin 364 hektar alan zarar gördü. Söz konusu dönemde en çok yangın 247 ile Muğla'da çıkarken bu ile sırasıyla 164 ile İzmir, 155 ile Antalya, 148 ile Manisa ve 13 ile Çanakkale takip etti.