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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! | Son dakika haberleri

        Bingöl'de korkutan deprem!

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:56
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        Bingöl'de korkutan deprem!
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıkta olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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