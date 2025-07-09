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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda külah oyunuyla kadını taciz etti: Dondurmacı mühürlendi | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda külah oyunuyla kadını taciz etti: Dondurmacı mühürlendi

        İstanbul Beyoğlu'nda bir dondurmacı, turist kadını taciz etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası işletme mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:57
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        Tacizci dondurmacı! Mühürlendi
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        Beyoğlu'nda bir dondurmacı külah oyunu bahanesiyle bir kadın turisti taciz etti. O anlar kameraya yansırken, işletme Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi.

        İddiaya göre Beyoğlu'nda bir dondurmacı, bir kadın turiste külah oyunu yapmaya başladı. Kadın turist külahı almaya çalışırken, tacize uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından dondurmacı büyük tepki çekti. Ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri işletmeyi mühürledi.

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.

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