Beylikdüzü'ndeki bir binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bina tahliye edildi.

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Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.