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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka: 87 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe Beko seride farkı açtı) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 87 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 87-91 galip ayrıldı ve seride durumu 3-1'e getirdi. Önceki 3 maçta maçı ev sahibi ekip kazanırken, 4. maçta gülen taraf deplasman temsilcisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:24
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        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
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        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yendi.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 5. karşılaşma, 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Derbide ilk çeyrek dengeli bir oyuna sahne oldu. İki takım da boyalı alandan sayı üretmekte zorlanırken, 8. dakika 18-18'lik eşitlikle geçildi. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle birinci periyodu 26-22 önde tamamladı.

        İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta boyalı alandan üst üste isabetler bulan sarı-lacivertli takım, 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 27-36. Farkın açılmasıyla mola alan siyah-beyazlı ekip, moladan 10-2'lik seriyle döndü: 37-38. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Fibabanka, top kayıpları yapan rakibi karşısında 17. dakika biterken öne geçti: 39-38. Pota altından kaydettiği basketlerle üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-45 üstün girdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısı tempolu başlarken siyah-beyazlılar 25. dakikada oyuna dengeyi getirdi: 57-57. Savunma sertliğini artıran Beşiktaş Fibabanka, arka arkaya boş hücumlar yapan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikayı 63-60 önde geçti. Son bölümde Hayes-Davis ve Metecan Birsen ile basketler bulan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 68-65 önde gitti.

        Fenerbahçe Beko son çeyreğe Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle girerken Beşiktaş Fibabanka, Allman'ın serbest atış isabetleriyle rakibine karşılık verdi. Sarı-lacivertli ekip, Baldwin'in basketiyle 35. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 71-78. Top kayıpları yapan rakibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, Needham'ın kaydettiği basketle 36. dakikada yeniden beraberliği sağladı: 78-78. Baldwin ile peş peşe basketler bulan Fenerbahçe Beko, son 1 dakika 17 saniyeye 87-82 önde girdi. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 91-87 kazandı.

        SON BÖLÜMDE GERGİNLİK YAŞANDI

        Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı.

        Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.

        Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

        Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.

        DERBİNİN "ÖZEL" KONUKLARI

        Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maçta, takımlar sahaya "özel çocuklarla" çıktı.

        Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği Rehabilitasyon Merkezi'nin özel çocukları, iki takım oyuncularıyla birlikte seremonide yer aldı.

        Daha sonra çocuklar, takım kaptanlarına hediye takdim etti.

        ADALI VE KOÇ DERBİYİ BERABER İZLEDİ

        Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

        Başkanlar Serdal Adalı ile Ali Koç, derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

        Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncularından Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Hekimoğlu, Emrecan Terzi ve Ersin Destanoğlu da müsabakada siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

        BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ KAPALI GİŞE

        Play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin seyirci kapasiteli Basketbol Gelişim Merkezi'ni doldurarak takımlarına maç boyunca destek verdi.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

        Beşiktaş Fibabanka: Allman 10, Mathews 26, Yiğit Arslan 5, Sleva 5, Terry 7, Plavsic 6, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 9, Morgan 15

        Fenerbahçe Beko: Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 7, Hayes-Davis 15, Birch 12, McCollum 5, Baldwin 24, Melli, Emre Ekşioğlu 4, Metecan Birsen 4

        1. Periyot: 22-26

        Devre: 45-49

        3. Periyot: 65-68

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