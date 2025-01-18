Başakşehir FK - Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig’in 20’nci haftasında Başakşehir FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlendi.

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Başakşehir, 18’inci dakikada penaltı kazandı. Figueiredo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Grbic’ten dönen topu Keny kafayla tamamlamak istedi. Keny bu pozisyonda kaleci Grbic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Figueiredo, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarının kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına Başakşehir FK’nın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlandı. 75’inci dakikada Taha Şahin’in sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği top Deniz Türüç’ün eline çarptı. Oyunu önce devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısının ardından penaltı pozisyonu tekrar izleyerek 79’uncu dakikada penaltı kararı verdi. 80’inci dakikada Ghezzal’ın kullandığı penaltıda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi. 90+11’inci dakikada Başakşehir FK, 2’nci golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner pasını ceza sahasına hareketlenen Kemen’e aktardı. Ceza sahası içi sol taraftan son çizgiye inen Kemen’in arka direğe ortasını Ömer Ali Şahiner kafayla tamamladı: 2-0.

Mücadele Başakşehir FK’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

HAMZA GÜRELER DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir FK’nın genç savunmacısı Hamza Güreler, Akintola ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol arka adalesinden sakatlık yaşadı. Bir süre kendini deneyen ve oyuna devam eden Hamza, 42’nci dakikada yerini Lima’ya bıraktı.

VINCENZO MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir FK - Çaykur Rizespor maçını yerinde izledi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelen İtalyan teknik adam, Türk futbolcuları yakından takip etti.