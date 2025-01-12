Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan peş peşe kritik görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Lammy'nin, Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan başkent Riyad’da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile de görüştü.