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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Suriye halkının "zorlu yolunu kolaylaştırmak" için üzerine düşeni yapacağını belirtti | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye halkının "zorlu yolunu kolaylaştırmak" için üzerine düşeni yapacağını belirtti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:45
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        "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti.

        Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

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        Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz." diye konuştu.

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHEDİLMESİ GEREKTİĞİ MESAJI

        Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

        Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır." şeklinde konuştu.

        Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:

        "Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

        BAKAN FİDAN SURİYE TOPLANTISINA KATILDI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.

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