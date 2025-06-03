Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü. Gündemde İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri yer aldı.
Giriş: 03.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Rusya ve Ukrayna savaşını, Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeleri görüştü.
Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler, savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar da ele alındı.
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