"NEREYE GİDECEĞİZ BİLMİYORUZ"

Patlama sırasında evde olduklarını söyleyen başka bir bina sakini, “Burada ikamet ediyorum. Patlamanın olduğu günde dairedeydim. Altı kişi yaşıyorduk. 21 yaşında engelli bir kardeşim var. Bugün daire boşaltılıyor. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bina yıkılacak, eşyalarımız alınıyor. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Kaç gündür dayımlarda ikamet ediyoruz. Yani onların evinde kalıyoruz. Ya ne kadar kalacağımız meçhul. Ev arıyoruz yok, olanlar da çok pahalı. Burada on daire vardı. Bina kentsel dönüşüme geçecek, yıkılacak. Şuan mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. En azından bize kiralık dahi bir yer bulsalar o da yeter. Patlama olduktan sonra zaten biz apartmandan kaçtık. Hiçbir eşyamızı falan doğru düzgün alamadık. Eşyaların çoğunluğu içeride ve zarar gördü” diye konuştu.