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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya Kaleiçi'nde yangın! | Son dakika haberleri

        Kaleiçi'ndeki yangın kontrol altında

        Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otelin sadece 3 odası doluymuş, onlar da hemen tahliye edilmiş. Şu anda 3 bina zarar görmüş görünüyor. Yangının çatının üzerinden çıktığını düşünüyoruz ama tam olarak bilemiyoruz. Ekiplerimizin yapacağı teknik incelemeyle ortaya çıkacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:26
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        Kaleiçi'ndeki yangın kontrol altında
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        Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale edildi.

        DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler biri otel, 3 iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekipler, tarihi semtteki yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

        YANGIN KONTROL ALTINDA

        Saat 12.00 sıralarında çıkan yangına ilk etapta Kaleiçi'nde konuşlu itfaiye istasyonundan ekipler yönlendirilirken, yakındaki Cumhuriyet ve Hürriyet istasyonlarından da ekipler hızla bölgeye gönderildi. Çalışmalara 10 itfaiye aracı ve 35 personel katıldı. Polis ekipleri yangın bölgesine giriş çıkışları kapatarak önlem aldı. Çevredekiler söndürme çalışmalarını takip ederken, bölgedeki bazı esnaf ise eşyalarını etkilenmemesi için kaldırdı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

        "3 BİNA ZARAR GÖRMÜŞ GÖRÜNÜYOR"

        Antalya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Butik otelde çıktı yangın. Arkadaki binadan buradaki otele de sıçramış olabilir, tersi de olabilir ama arkadan çıktığı belli. İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının çıktığı otel bölümü söndürüldü, bitişiğinde kullanılmayan bir bina var, onun da çatısına sıçramıştı yangın. Onun da etrafını çevirdi ekipler. Kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Otelin sadece 3 odası doluymuş, onlar da hemen tahliye edilmiş. Şu anda 3 bina zarar görmüş görünüyor. Yangının çatının üzerinden çıktığını düşünüyoruz ama tam olarak bilemiyoruz. Ekiplerimizin yapacağı teknik incelemeyle ortaya çıkacak" dedi.

        "2-3 BİNADA HASAR VAR"

        Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, "Küçük bir itfaiye aracının sesini duydum. Arkasından 'Ne oluyor' diye arkadaşlarla ayağa kalktık. Bir baktık ki yangın var. Kısa sürede olay yerine ulaştı, itfaiye yangın alanına ulaştı. Hortumlarla su çekerek yangının önünü aldı. 2-3 binada hasar var, otelcimizin binasında hasar var. Antalya'da hava çok sıcak. Hepimize çok geçmiş olsun" diye konuştu.

        "ÇOK FAZLA ZARAR VAR"

        Yangından etkilenen otelin işletmecisi Sinan Şimşek, "Yangın başladı, dedektörler öttü. Otel müşterisini tahliye etmeye gayret ettik. Patlama oldu, elektrik panolarından da olmuş olabilir. Hemen şalterleri indirdik. Poyraz esiyor, arkada otlar, surlar var. Şu anda 3 işletme var, onlar yandı. Çok fazla zarar var" ifadelerini kullandı.

        "YAN TARAFTAN BİZE SIÇRAMIŞ"

        Yangından işletmesi zarar gören Musa Gül, "Telefon geldi, 'Yangın var' diye. Yan taraftaki otelde yangın çıkmış, müdahalede geç kalınmış. Kaleiçi'ne girmek çok zor. Şu anda müdahale ediyorlar. Yan taraftan bize sıçramış. 20 milyon liraya yakın kaybımız var gibi görünüyor" dedi.

        Bölge esnafından Kadir Begün, "Dükkanın içinde oturuyorduk, bir anda sesler yükseldi. Bağrışmalar, çağrışmalar oldu. Biz dışarı çıktığımızda yangın aşırı büyümüştü. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Umarım daha da büyümez" derken, Mehmet Şahin de "Kahve içiyordum. Bir anda yangın çıktı. Her şey bir anda oldu" diye konuştu.

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