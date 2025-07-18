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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Akdeniz açıklarında saat 21.14'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:36
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        Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

        Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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