DHA

Çorum'da, dün saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde, koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest'e (87) yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTILAR

Neriman-Raif Ömer Serbest çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi. 50 gündür evlerinde çok sıkıldıklarını sokağa çıkma izninin başladığı saatte sokağa çıktıklarını anlatan Raif Ömer Serbest, "50 gündür evdeydik, hem alışveriş yapmak için hem de hava almak için dışarı çıkmıştık. Havamızı hastanede aldık. Her şey bir anda gelişti. Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi özür üstüne özür diledi. Ben de eşim de şikâyetçi olmadık" dedi.

"YAYA GEÇİDİNDEN GEÇİYORDUK"

Kazada kolundan yaralanan Neriman Serbest de, "Eşimle birlikte yaya geçidinden karşıya geçiyorduk ve hızla gelen motosiklet ikimize de çarptı. Benim kolum çatladı. Her şey bir anda oldu. Ancak şikâyetçi olmadık" dedi.