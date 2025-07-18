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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adana'da başkan vekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Adana'da başkan vekili belli oldu

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Güngör Geçer kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:28
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        Adana'da başkan vekili belli oldu
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        Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

        DHA'nın haberine göre belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Güngör Geçer kazandı.

        Kentte, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı oldu. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

        İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

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