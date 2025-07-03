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        Haberler Dünya "ABD ve İran yeniden masaya dönüyor" | Dış Haberler

        "ABD ve İran yeniden masaya dönüyor"

        ABD basını, ABD ve İran yetkililerinin Norveç'in başkenti Oslo'da önümüzdeki hafta bir 'nükleer müzakere' gerçekleştireceğini yazdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:47
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        "ABD ve İran yeniden masaya dönüyor"
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        ABD basını, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelerek nükleer müzakerelerini yeniden başlatacağını ifade etti.

        Axios'un haberine göre, ikili arasındaki görüşme resmi olarak teyit edilmedi ve henüz herhangi bir tarih de tayin edilmedi.

        Görüşmenin, daha önce olduğu gibi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında olması bekleniyor.

        ARAKÇİ'DEN NPT AÇIKLAMASI

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) ve Koruma Anlaşması’na bağlılığını sürdürmektedir. UAEA ile iş birliğimiz, güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla yürütülecektir" dedi.

        Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alma kararına yönelik sert eleştirilerine ve Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıktığına dair ortaya atılan haberlere tepki gösterdi.

        Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın NPT’den ayrıldığı yönünde çıkan haberleri "yalan haber" şeklinde nitelendirerek, "İran, NPT ve Koruma Anlaşması’na bağlılığını sürdürmektedir.

        İsrail ve ABD’nin nükleer tesislerimize yönelik yasadışı saldırılarına tepki olarak Meclis tarafından çıkarılan yeni yasaya göre, UAEA ile iş birliğimiz, güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla yürütülecektir" dedi.

        "Almanya, İsrail saldırılarına açıkça destek verdi"

        İranlı Bakan Arakçi, "Gerçek şu ki, İran halkı için gerçekten yıkıcı bir mesaj gönderen ve diplomatik çözümü yok eden şey apaçık ortada. Almanya, İran’daki koruma altındaki nükleer tesislere yönelik İsrail’in yasadışı saldırısını, Batı adına yapılmış "kirli bir iş" olarak nitelendirip bu saldırıya açıkça destek vermiştir.

        Almanya ayrıca, uluslararası hukuku, NPT’yi ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal eden ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırısını da utanmadan desteklemiş ve İran’da ‘sıfır zenginleştirme’ talebinde bulunarak Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerinden açıkça vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.

        "Almanya, İran’a karşı düşmanca hisler besliyor"

        Abbas Arakçi, "İranlılar, Almanya’nın Gazze’deki soykırıma Nazi tarzı destek vermesinden ve Saddam'ın İran’a karşı yürüttüğü savaşta kimyasal silah yapımında kullanılan malzemeleri sağlamasından zaten rahatsızdı. İran’ın bombalanmasına Almanya’nın açık desteği, Alman yönetiminin İranlılara karşı iyi niyet taşımadığını, yalnızca düşmanca hisler beslediğini net biçimde ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

        "İran’ın kararı, son derece olumsuz bir mesaj veriyor"

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın UAEA ile iş birliğini askıya alma kararına sert tepki göstermiş ve yaptığı açıklamada, "İran’ın UAEA ile iş birliğini askıya alma kararı, son derece olumsuz bir mesaj veriyor. Bu karar, İran’ın nükleer programının uluslararası denetimini tamamen ortadan kaldırıyor ki bu denetim, diplomatik bir çözüm için hayati önem taşıyor. İran, bu kararından vazgeçmelidir" ifadelerine yer vermişti.

        İran, UAEA ile iş birliğini askıya aldı

        İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da, nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise dün yasayı resmen onaylayarak İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’na kararın derhal uygulanması için talimat vermişti.

        İran-ABD nükleer görüşmeleri

        İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

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        İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

        ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

        ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

        Ancak İsrail'in saldırısı nedeniyle görüşme gerçekleşmedi.

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