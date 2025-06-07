Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
Diyarbakır'da, önceki gün akşam saatlerinde bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Anne Bircan ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in basına yansıyan fotoğrafları yürekleri kavurdu
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda, önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.
4 kişinin can verdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Anne Bircan ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in basına yansıyan fotoğrafları yürekleri kavurdu.