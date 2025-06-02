İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında birçok belediye başkanı gözaltına alındı. Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “suç örgütü üyesi” olmakla suçlanarak tutuklandığı soruşturmada, söz konusu örgütün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş' ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği ortaya çıktı. 30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.

2 gün süren ifadesinde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da bulunduğu birçok isimle ilgili iddialarda bulundu. Adı geçen 4 Belediye başkanının da arasında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

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REKLAM “RIZA AKPOLAT’A 2 TANE ARAÇ ALINDI” İDDİASI HABERTÜRK “suç örgütü lideri” olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’ın 11 Mayıs’ta verdiği ifadesine ulaştı. Aktaş Beşiktaş Belediyesi ile ilgili verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Fahri Aksoy belirttiğim üzere Rıza Akpolat'a 2 tane araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat' a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7 milyon 500 bin lirayı 25.02.2021 tarihinde çekilip Etiler' de Fahri Aksoy ile Alican Abacı' ya elden teslim edildi. Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Rıza Akpolat' ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği, kalan tutar da Fahri Aksoy ile Rıza Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat' ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir.” AKTAŞ: BAŞKAN YARDIMCISININ DÜĞÜN MASRAFLARINI ÖDEDİK Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğününündeki çeşitli kalemleri akrabalarına ödetildiğini ileri süren Aktaş, “Gişe Organizasyon (İsmail Yoğurtçu) isimli firmadan hizmet alınmıştı. Para üçüncü kişinin hesabından İsmail Yoğurtçu'nun hesabına gönderildi. Alican Abacı'nın düğün tarihi bellidir. Yine organizasyon firmasının ve sahibinin hesaplarına bakıldığında bu husus görülecektir. Kendisi de teyit edecektir. Eklemek istediğim bir husus daha vardır. Alican Abacı'ya Volvo marka bir araç alınmıştı. Hatırladığım kadarıyla araç Fikret Demir adına ya da onun şirketlerinin adına alındı. Alican' ın tüm malvarlığını bu kişi ve şirketleri üzerine yapmıştır. Hatırladığım kadarıyla bu araç bayiden alındığı gün Alican Abacı' ya teslim edilmiş, hala da eşinin kullanımında olduğunu duydum. Kardeşlerim ve yakınlarımdan öğrendiğime göre belediyeden alacaklarına karşılık bu aracı almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Kendilerine sorulduğunda detaylandıracaklardır.” dedi.

REKLAM ŞOFÖRE 600 BİN DOLARI TESLİM ETTİKLERİNİ İLERİ SÜRDÜ Hak ediş ödemeleri karşılığında akrabalarının başkan yardımcısına para verdiğini ileri süren Aktaş, “Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimati ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün'e 600.000 dolar K. Bankası Acıbadem Şubesinde teslim edilmiştir. Dekontlarda tarihler mevcuttur. 05 haziran 2024 tarihli çeklerin ödemelerine istinaden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' ın sahibi olduğu Emza Akaryakıt Ltd. Şti. üzerine kayıtlı 2 adet araç ödemesi 10 haziran 2024 tarihinde kardeşlerime yapılan baskı neticesinde Babil Oto Ltd. Şti. üzerine satın aldırılmıştır.” ifadelerini kullandı. AKTAŞ: AVCILAR SEÇİM ÇALIŞMASI İÇİN 5 MİLYON 500 BİN VERDİK Aziz İhsan Aktaş Avcılar Belediyesi’yle ilgili olarak verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: “Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanıması için 5 milyon 500 bin TL para ve araç talep etmiştir. Paranın 1 milyon 500 bin TL' si Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı' ya verilmiş, geri kalan 4 milyon TL ise farklı tarihlerde Yusuf Akın tarafından Akın Kumanlı' nın hesabına gönderilmiştir. Çekilen paraların dekontları ve paralar Akın Kumanlı tarafından Erhan Daka'ya elden teslim edilmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka'nın kontrolüne verilmiştir.”

REKLAM İHALE DIŞI FAZLADAN ARAÇLAR İSTENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik anlatımlarında ise şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı İnan Güney'in seçim çalışmalarında kullanıması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere İnan Günay'in kontrolüne verilmiştir. Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları Beşiktaş Belediyesi’nde araç kiralanması ile ilgili ihaleler almıştı. Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almamaktadır. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi' nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesi’nin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe' ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. Beşiktaş Belediyesi'nde kapsam dışı alınan araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik' e verilmiştir. Noterde kira sözleşmesi yapıldığını ancak kira bedeli olarak belirtilen tutarın hiçbir şekilde ödenmediğini belirtmiştim. Kira sözleşmesini dosyaya sunuyorum.”

REKLAM “GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANINA 300 BİN DOLAR VERİLDİ” İDDİASI Ortağı olduğu firma için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne rüşvet verdiğini ileri süren Aziz İhsan Aktaş şunları anlattı: “TEM'de bulunan ortağı olduğu firmanın elektrik hattı çekmek için kazı izni talebinde bulunduğunu ve bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe' ye 300 bin dolar paranın Gürkan Dölekli tarafından Özer Ayık ile teslim edildiğini belirtmiştim. Hakan Bahçetepe para talebini ilk olarak Baki Aydöner' e iletmiş, Baki de bu talebi Seza Büyükçulha' ya iletmiştir. Seza Büyükçulha Gürkan Dölekli görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Hakan Bahçetepe' nin 300 bin dolar para istediğini belirtmiştir. Bu olayda Güven Asfalt' ın finans müdürü Burak Bayrak Ankara' daki bir dövizciden Kapalıçarşı' daki dövizciye göndererek Özer Ayık' ın teslim almasını sağlamıştır. Bu para Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe' ye teslim edilmiştir. Kazı izinin verildiği tarihten 1 ay öncesine kadar ki HTS'lerine bakıldığında bir araya geldikleri görülecektir. Ek olarak da Güven Elif OAT Aş' nin Karayolları' ndan kiralamış olduğu akaryakıt istasyonu ve AVM tesisi işletmesinde hem kazı iznini hem de ruhsat iznini çözen Seza Büyükçulha bu ödemelerin dışında AVM' de kafe açmak için en büyük dükkanın verilmesi sözünü almış yine avmde başka kahve markası olmaması şartını Gürkan Dölekliye sunmuştur. Sunmuş olduğu bu şartlar Gürkan Dölekli tarafından kabul edilmek zorunda kalınmıştır.”

REKLAM “İMAMOĞLU’NUN TALİMATINI MİLLETVEKİLİ İLETTİ” “Güven Elif Oat Aş' nin resmiyette ortakları Elif Lpg Aş ve Güven Asfalt'tır. Ancak iki ortak dışında Nurettin Cengiz ve Coşkun Bülbül de gayri resmi ortaklarımızdır. Hem Nurettin Cengiz, Coşkun Bülbül ve Hayrettin Coşkun bahsettiğim bu olaya vakıftır. 2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat'ın beni arayıp "Ekrem başkanın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını" belirtir, talimatını iletti ve bu kapsamda benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın vardı. Görüşme Esenyurt Shareton Otel'de gerçekleşti. Parayı Ömer aracılığıyla Özgür Karabat'ın, İkitelli'de bulunan ofisine 06/03/2024'te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim.” AKTAŞ: TALEPLER KABUL EDİLMEZSE İŞ ZORLUK ÇIKARIRIZ DEDİLER Şüpheli Aziz İhsan Aktaş İETT ilgili olarak verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: “Kardeşime ait Bilginay isim firma ile bana ait Elif Lpg isim firmalar İETT'de İBB'nin AK Parti belediye başkanlığı döneminde otobüs tamir bakım ve işletme ihalelerini kazanmış ve çalışmaya başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu' nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat' ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verilmiştir. AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper Kolukısa ile Yusuf Yadoğlu Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper' e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik Ok İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes Cemaloğlu'na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik Ok, Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Florya'da başkanlık konutunda yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Şefik Ok, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka, Caner Vural ile toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden %10 ödeme yapılması ve bu %10'luk ödemenin her hakediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.Ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.Ş. garaj sayısını arttırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hakediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı.”

REKLAM “ŞİMDİYE KADAR TOPLAMDA 84 MİLYON 857 BİN 500 LİRA ÖDEDİM” “AK Parti döneminde iş alan diğer firmalar ise sürekli ödeme baskısı altında sıkıştırılıp söz edilen taleplerin yerine getirilmesi isteniyordu. 15 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ihaleler incelendiğinde Ulaşım A.ş. firması ile Yusuf Yadoğlu'na ait firmaların ticari anlaşmazlığı sonucu 2 adet ihale 23.08.2024 tarihinde iptal edilerek, 12 Kasım 2024 tarihinde 2 ihale birleştirilerek tekrar ihaleye çıkılmıştır. Yusuf Yadoğlu' nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalmış olmasından dolayı kendisi bizzat benimle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini, sahibi olduğum Elif A.Ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya'ya gönderdim. Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu. Daha sonrasında anladığım kadarı ile Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Fatih Keleş'in bilgisi dahilinde İbrahim Bülbüllü'nün organizasyonu ile yapılmıştır. İfademde Yusuf Yadoğlu'na ait şirket ile Remzi Baka'ya ait şirket arasındaki anlaşma protokolünün sunuyorum. Ayrıca kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısı ile İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarını ve ulaşabildiğim dekontları, teslim yeri ve teslim edilen kişileri, cezaevinden avukatlarım aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde sunuyorum. diğer firmalardan da aynı bu yöntem ile para toplanmıştır. Para teslimleri ben ve Ömer Güngör tarafından yapılmıştır. Bazen parayı çektiğim günün ertesi günü de teslim etmiş olabilirim. Bu zamana kadar toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin tarih ve miktarlarını gösterir listeyi ve paraların bankadan çekildiği tarihlerden makbuzunu temin ettiklerimi dosyaya sunuyorum. Bu tarihlerle sinyal bilgileri karşılaştırıldığında bahsettiğim hususlar teyit edilecektir.”

“970 BİN DOLARI OTELDE VERDİK” İlk ifademde söylediklerime ek yapmak istiyorum diyen şüpheli Aktaş, İsfalt'a ilişkin verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: “İBB'ye ait İsfalt' ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip 'ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız' dediler. Bunun üzerine Burak Korzay' ın arkadaşına ait Kilyos 'daki Kale Otel’de Burak Korzay ile buluştuk otel sahibi olduğunu düşündüğüm şahıs ile üçümüz oturduk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde Kale Otel' de 970 bin doları daha önce oturduğumuz şahısa bizzat teslim ettim. Yanımda Müslüm Koçer de bulunuyordu. Sonra kendileri parayı oradan teslim aldılar. Hem İsfalt' ta hem de İETT' de bizden alınan paraların kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu' nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler.” “BELEDİYE BAŞKANININ EŞİNE 1 MİLYON DOLAR VERİLDİ” İDDİASI Aktaş Seyhan Belediyesi ile ilgili olarak verdiği ifadesinde ise, “Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanıdır. 19.07.2024 tarihinde Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi'nden bana, kardeşlerime ve akrabalarıma ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Paranın çekilme saatlerine dikkat edildiğinde de görüleceği üzere, parayı almadan hakediş ödemesinin yapılmayacağının belirttiler. Aynı gün Ankara'dan 3 farklı şubeden toplam 1 milyon dolar çekilerek, Celal Tekin'e Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan Atılım Üniversitesi’nin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon TL hakediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon doları Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANINA PARAYI BİZZAT ELDEN VERDİM” Ceyhan Belediyesi ile ilgili verdiği ifadesinde ise Aktaş, “Önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar Belediye Başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22.07.2024 tarihinde İstanbul' a geldi Le Meridien otelde konakladı. Babası Mustafa Aydar ise 25-26.07.2024 tarihinde İstanbul' a geldi. Le Meridien otele yerleştirdik. 26.07.2024 günü Koşuyolu' nda bulunan şirket merkezine (Elif Lpg) geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon TL' ye alınmasını istedi. 09.08.2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş' a devredildi. 14.08.2024 tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi. 06.11.2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar' a bizzat kendim teslim ettim. Kadir Aydar ile ortak hts kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16.10.2024 tarihinde Mustafa Aydar' ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım isimli kişiler İstanbul' a geldi. 17.10.2024 tarihinde Zafer Yaman' a Elif Lpg' nin merkezi Koşuyolu' nda 6 milyon TL teslim edildi. Bu kişilerin Conrad otelde (16-17.10.2024) konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otel kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır.” dedi.

Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadedeki bahsi geçen konulara ilişkin dekont ve evrakları dosyaya koydu. Aktaş, ifadesinin sonunda bahsettiği tüm paraların teslim edildiğini söyleyerek, “Paraların çekildiği gün veya sonraki güne ait sinyal bilgilerine birlikte bakılması halinde adları geçen kişilerle aynı bölgede ben ve ya kardeşlerim ya da şirket yöneticilerimizin sinyal verdiği görülecektir. Bu olaylar dışında hatırladığım başka olaylar olduğu takdirde beyanlarıma ek yapacağımı belirtmek istiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” dedi.