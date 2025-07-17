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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 32 kaçakçı ve 572 göçmen yakalandı

        32 kaçakçı ve 572 göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 572 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 07:39 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:39
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        32 kaçakçı ve 572 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, 572 düzensiz göçmen yakalandı" dedi

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