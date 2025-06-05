Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!

        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!

        Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 6 bin 923 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 16 bin 609 lira para cezası kesilecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı.

        BELEDİYELER DENETİM YAPACAK

        DHA'daki habere göre tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyeler tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak.

        PARA CEZASI KESİLECEK

        Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

        BİNA ÖNÜNDE KESİMİN CEZASI: 6 BİN 923 TL

        Kurban Bayramı'nda Çevre Kanunu'na aykırı olarak, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanacak.

        REKLAM

        KURBAN ATIĞINI GÖMMENİN CEZASI: 16 BİN 609 TL

        Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 668 bin 677 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 16 bin 609 lira idari para cezası verilecek.

        KURBANA KÖTÜ DAVRANMA: 10 BİN 386 TL

        Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 10 bin 386 lira idari para cezası kesilecek.

        Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 3 bin 462 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki 'hayvanların kesimi'ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 14 bin 538 lira idari para cezası uygulanacak.

        Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyeler tarafından cezai işlem uygulanacak.

        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kurban bayramı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20!
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Habertürk Anasayfa