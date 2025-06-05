Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

Kurban Bayramının gelmesiyle imalathanelerde artan yoğunluk, yetiştirilmesi planlanan siparişler, online alışverişler sektörü hareketlendirdi. Normalin 3 katı mesai yapan imalathaneler, bayram baklavalarını yetiştirmek için ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

REKLAM advertisement1 "HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ" Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım. AA'da yer alan habere göre Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu bayramda da siparişleri yetiştirmek için tam kapasite çalıştıklarını belirterek, yoğun olan işleri yetiştirmek için sektörün hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

"GÜNLÜK TÜKETİM BİN 750 TONU BULACAK" Arife gününün iki gün öncesinden itibaren başlayan bayram yoğunluğunun bayramın üçüncü gününe dek devam ettiğini bildiren Yıldırım, "Bayramda günlük tüketimin 3 katı bir tüketim bekliyoruz, bu sene arifeyi de içine alan bayram süresince yaklaşık günlük 1750 ton baklava tüketilmesini öngörüyoruz. REKLAM

"SOĞUK BAKLAVAYA DA TALEP VAR" En fazla talep gören ürünlerde klasik çeşitleri yine başı çekiyor. Klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, midye baklavanın yanı sıra havaların ısınması ile soğuk baklava da talep gören ürünler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ" Yıldırım, tüketicileri baklava alırken dikkat etmesi gerekenlere ilişkin, şu tavsiyelerde bulundu: "Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı gibi küflenmiş cevizler kullanan işletmeleri gördük. Bu dönemde özellikle tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmemesi lazım.

"200-250 LİRALIK BAKLAVADA RİSK VAR" Kaliteli baklava yemek isteyen tüketici ucuz baklavayı tercih etmemeli. Bugün fiyatlar zaten belli, bir kilogram kaliteli fıstıklı baklavanın fiyatı 1400 lira ile 1600 lira arasında değişiyor. 500-600 liraya da baklava var, bunlar da tüketilebilir ama 200-250 liralık baklava tüketmek demek, sağlığı riske atmak demektir. REKLAM

"FİYAT ARALIĞI 600-1600 ARASINDA" Tüketici güvendiği, bildiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyatlar bu bayram ortalama 600 ile 1600 lira arasında değişiyor. Baklavada fiyatı belirleyen şey içine koyulan ham maddenin kalitesi ve miktarıdır."

"JAPONYA'YA İHRACATA BAŞLADIK" Yıldırım, sektörün iç tüketimin yanı sıra ihracattaki çalışmalarından bahsederek, 2024 sonu itibarıyla 500 milyon lira olan sektör ihracatının 2025 sonunda yüzde 20 aşılacağını, ihracatta gitgide artış yaşandığını kaydetti. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprak dolması, bayram sofralarını süslemek için hazır bekliyor.