En azından bir tas su verdiğimiz zaman hepsi doluşup içiyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Bize çok alıştılar. Daha biz dükkanı açmadan onlar kapıda bekliyorlar, ‘Açsınlar da faydalanalım’ diye bizi bekliyorlar. Alıştıkları için bizi tanıyorlar” şeklinde konuştu.