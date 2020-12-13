Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çarşı esnafı, yıllardır sokak kedilerini balık, pide, et ve suyla besliyor. Sabah erkenden kepenklerini açarak çalışmaya başlayan esnaflar, ilk iş olarak sokak hayvanlarının yemesi için kapılarının önüne yiyecek bırakıyor.
Yıllardır bu duruma alışan kediler ise, daha kepenkler açılmadan kapının önündeki yerlerini alarak esnafların kendilerine yiyecek vermesini bekliyor. Kediler, kendilerine yemek veren esnafları tanırken, bazı kediler ise esnafların kendilerine taktığı isimleri bile anlayarak, çağırıldığı zaman hemen yanına gidiyor. Kedilerin bazen yiyecekleri paylaşamaması ise renkli görüntüler oluşturuyor.
"İSTEYEN BALIK YİYOR, İSTEYEN POĞAÇA"
Darıca’da balıkçılık yapan Okan Yelkenkaya, sokak hayvanlarını esnaf arkadaşlarıyla beraber beslediklerini belirterek, “Sabah erken saatlerde dükkanı açtığımızda kapıda bekliyorlar bizi. Gözümüzün içine bakarak resmen balık istiyorlar. Onlar Allah’ın sessiz kulları. Bizden bir şey isteyemiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onları beslemeye çalışıyoruz.
Özellikle malum pandemiden dolayı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında daha çok ilgilenmeye çalışıyoruz hayvanlarla. Balık artıkları veriyorum. Bazen balıkların içinden çıkan ufak balıkları ayırıyoruz. Çöpe atmaktansa kediler yesin, doysun istiyoruz. Çünkü başka bir yerde belki yemek bulamayabilirler, aç kalabilirler. Yavruları olabiliyor, yavrularına buradan balık götürüyorlar, kendi gözlerimizle görüyoruz.
Yandaki simitçi arkadaşımız, simit, poğaça, börek veriyor. Bir yanda da sucu arkadaşımız var, sağ olsunlar onlar da su veriyor. Biz vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz, insanlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlar da aç kalmasın istiyoruz. İsteyen balık yiyor, isteyen poğaça yiyor. Ayriyeten sularını da içiyorlar.
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