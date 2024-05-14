Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ŞOK mesai saatleri 2024: ŞOK saat kaça kadar açık? ŞOK hafta sonu, resmi tatillerde açık mı kaça kadar çalışıyor?

        ŞOK mesai saatleri 2024: ŞOK saat kaça kadar açık, hafta sonu kaça kadar çalışıyor?

        Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ŞOK zincir marketlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar alışverişlerini yapmak için mesai saatlerini araştırırken; ŞOK bir market zinciri olduğu için tüm şubelerinde aynı çalışma politikasını uyguluyor. Peki, ŞOK kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte, 2024 ŞOK çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK'un çalışma saatleri gündeme geldi. Marketten alışveriş yapan vatandaşlar, günlük programlarını ayarlamak için marketin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? ŞOK hafta sonu ve resmi tatillerde açık mı? İşte, 2024 ŞOK mesai saatleri...

        • 2

          2024 ŞOK MESAİ SAATLERİ: ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?

          ŞOK marketler sabah 09.00 ile akşam 21.00 arası hizmet veriyor. Standart bir çalışma politikası uygulayan şirketin çalışma saati değişmiyor ve tüm şubelerde aynı saat politikası uygulanıyor.

        • 3

          ŞOK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

          ŞOK, hafta sonu veya resmi tatil fark etmeksizin kesintisiz hizmet veriyor. Resmi bir tedbir kararı olmadığı sürece ŞOK saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık.

        • 4

          ŞOK ÖĞLE ARASI SAATLERİ 2024

          ŞOK marketlerde, mesai saatleri boyunca kesintisiz hizmet veriliyor. Çalışanlar arasında uygulanan vardiyalı sistem sayesinde marketlerde öğle arası gibi nedenlerle kapatılmıyor.

        2024 Migros çalışma saatleri
        2024 Migros çalışma saatleri
        2024 Kuveyt Türk mesai saatleri
        2024 Kuveyt Türk mesai saatleri
        Noter çalışma saatleri 2024
        Noter çalışma saatleri 2024
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Habertürk Anasayfa