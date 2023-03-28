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Şok eden gelişmeler: 'Negreira Davası'nda Barcelona'nın başı dertte!

Barcelona'nın, İspanya Hakem Teknik Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Negreira Sanchez'e yasa dışı para ödediği gerekçesiyle açılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya. Barcelona tarihi bir cezayla karşı karşıya. İşte detaylar...

Giriş: 28.03.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • İspanya'da maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euro ödediği ortaya çıkmıştı.

  • Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da, Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açılması için yasal girişim başlatıldı.

  • UEFA'dan yapılan açıklamada, Barcelona'nın olası bir ihlalinin olup olmadığının belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.

  • Açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31. maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, Barcelona'nın 'Caso Negreira' (Negreira Davası) olarak adlandırılan olayla bağlantılı yasal çerçeveyi ihlal etme ihtimaline ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirilmiştir." denildi.

  • ''BARCELONA ENDİŞE DUYMALI''

    La Liga Başkanı Tebas, Barcelona'nın tarihinin en ciddi olaylarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

  • Marca gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Tebas, "Barcelona, tüm olanlardan dolayı UEFA ve FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihin en ciddi olaylarından biri." dedi.

  • FATURA TESPİT EDİLDİ

    Marca'da yer alan habere göre; Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euro'luk fautra tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı.

  • Yaklaşık 3 milyon euro'nun 518 bin euro'sunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.

  • BARCELONA, VİDEO ANALİZLERİ BULAMADI

    Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014 - 2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılık'a iletemedi.

    Savcılık'ın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.

  • BARÇA'YI AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

    RFEF'in mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.

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