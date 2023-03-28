FATURA TESPİT EDİLDİ

Marca'da yer alan habere göre; Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euro'luk fautra tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı.