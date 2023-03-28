BARCELONA, VİDEO ANALİZLERİ BULAMADI
Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014 - 2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılık'a iletemedi.
Savcılık'ın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.