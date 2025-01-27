Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 29 Ocak-4 Şubat ŞOK indirimlerinde neler var, hangi ürünler olacak?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 29 Ocak-4 Şubat ŞOK indirimlerinde neler var, hangi ürünler olacak?

        ŞOK 29 Ocak-4 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde temizlik malzemeleri dikkat çekti. Evde derinlemesine temizlik yapacak olanlar için moplar, banyo süngerleri, temizlik seti gibi ürünler var. İşte 29 Ocak-4 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Habertürk Anasayfa